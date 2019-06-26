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Захоплені українські кораблі зникли з порту Керчі

Захоплені українські кораблі зникли з порту Керчі

Стоянка суден «Генмол» в Керчі, де перебували українські військові кораблі, червні 2019 року

Українські військові катери «Нікополь» (P176) і «Бердянськ» (U175), а також буксир «Яни Капу» (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в Керчі, де вони перебували останні місяці.

Напередодні журналісти проекту Радіо Свобода Крим.Реалії сфотографували акваторію порту військової частини російської берегової охорони в центрі Керчі і виявили, що українські військові катери, що раніше знаходилися під маскувальною сіткою біля причальної стінки, відсутні.

Захоплені українські кораблі зникли з порту Керчі

У той же час, тут ще перебував буксир «Яни Капу», захоплений разом з військовими кораблями. Однак, станом на наступний день, вранці 25 червня, буксира на стоянці суден «Генмол» немає.

Захоплені українські кораблі зникли з порту Керчі

Український військовий буксир буксир «Яни Капу» в Керчі, червень 2019 року

У прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.

Захоплені українські кораблі зникли з порту Керчі

Українські військові кораблі під маскувальною сіткою в Керчі, лютий 2019 року

25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: крым

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