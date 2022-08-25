Захоронение поджигателей войны

Главный вопрос, который волновал жирных котов казённой российской пропаганды в день похорон малоизвестной до недавнего времени Дарьи Дугиной: кто из представителей верхушки придет проводить ее в последний путь? От этого сигнала зависела тактика их поведения. Ни о каком милосердии и сочувствии к "невинно убиенной рабе Божьей" никто даже не помышляет. Значение имеет лишь одобрение "начальника". В верхах промониторили ситуацию и решили воздержатся от посещения похоронной церемонии дочери фашиста. Причин здесь несколько.

Не царское это дело – в отпускной период из Сочи лететь в Москву и тратить время на ноу-неймов. Действительно, клоунов-пропагандистов наплодилось столько, что если на смерть каждого обращать внимание, то когда же наслаждаться правлением? Путин четко дал понять: Дугин и его выплодок – не какие-то выдающиеся личности, а просто обслуга, информационные холопы.

Топорные попытки ГРУ изваять из Дарьи "валькирию новой Евразии" и "боевую подругу" всех "спецоператоров" разбились о стену ее безызвестности. Когда оккупанты на пропагандистких видео пишут на снарядах "Zа Дугову", "Za Дукину" – всем сразу всё понятно. Даже несмотря на это партия войны восприняла подрыв, как шанс для радикализации Путина, и начала фаршировать вождя аргументами в пользу эскалации насилия в зоне проведения "спецоперации". Для этого 23 августа люди Шойгу инсценировали обстрел "администрации" карикатурного главаря террористов из "ДНР" Пушилина. Если бы его ликвидировали прицепом к Дугиной, ещё был бы какой-то резонанс, а так все рутинно и не вызывает интереса. По версии пропаганды Донбасс так живёт уже 8 лет. Чего уж тут удивляться – привычное дело.

Наконец, не выдерживает никакой критики "расследование" ФСБ по факту ЧП с Дугиной. Оно напоминает мистификацию и низпробностью своего исполнения бросает тень на руководителей чекистов. Обычно политические дела ФСБ расследует месяцами, а порой годами. Но маниакальное стремление сфабриковать украинский след выставляет Лубянку посмешищем. Версия о супер-диверсантке Вовк стремительно сдулась, и из Кремля дали указание ее сворачивать. Дескать, пока не все факты можно публиковать, у организатора были серьезные сообщники, да и вообще, Вовк, вероятно, была нужна просто для отвода глаз от реальных исполнителей. Люди Бортникова прокололись столь оглушительно, что сейчас протаскивать фейк об Украине, как "стране-террористе", даже неприлично. Сакральная ликвидация Дугиной оказалась холостым выстрелом, который только ухудшает позиции путинской группировки.

За две с половиной недели до ЕДГ создан крайне неблагоприятный фон, который подрывает позиции "Единой России". Как так: в стране, где все под пятой силовиков, в Подмосковье вдруг случается теракт? Ладно там "ДНР", где тотальный бардак, но в столице такого без ведома ФСБ просто быть не может. Но постойте, тогда тезис о российских спецслужбах, убивающих российских граждан, полностью подтверждается. Как после этого поддерживать столь кровавую власть?

Учитывая сказанное выше, никто из важных лиц на похороны Дугиной не явился, ограничившись пустыми отписками в соцсетях и Telegram. Путин признал евразийский фашизм токсичным. Попытка неуклюжего сменщика Жириновского из недр ГРУ Слуцкого попиариться у дашиного гроба всколыхнула волну негатива. Ещё бы: его цитаты а-ляТретий Рейх делают из Путина продолжателя дела гитлеризма. Аналогичный фашист Миронов может не видеть в этом ничего крамольного. Однако у электората такие выкрутасы уже в печенках, как и все, связанное с бессмысленной бойней в Украине.

Дабы замять ситуацию Шойгу даже пришлось озвучить очередные оправдания про намеренное замедление темпов "СВО" из гуманитарных соображений. Хотя он сам же добавляет, что затягивание войны изнуряет Россию. Это у победы много отцов. А война, ведущая к поражению, сиротеет с каждым днём, оттого ее "валькирию" захоронили в одиночестве.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/710

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