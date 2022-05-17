Заява Головного управління розвідки Міністерства оборони України

● Спільно ГУР МО України, ЗСУ, Держприкордонслужба, Нацгвардія, СБУ, Національна Поліція та полк «Азов» здійснюють операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» захисників Маріуполя.

● З «Азовсталі» до лікарні у місті Новоазовськ вже евакуйовано 53 важкопоранених українських військових, де їм нададуть необхідну медичну допомогу.

● Також 211 осіб вже доставлено в селище Оленівка гуманітарним коридором

Для найшвидшого повернення українських героїв буде здійснено процедуру обміну.

● Стосовно захисників, які досі залишаються на території «Азовсталі», зусиллями нашої держави проводяться усі необхідні заходи з порятунку.

● Всі поставленні командуванням завдання виконані оборонцями Маріуполя у повному обсязі.

● На жаль, на сьогодні, Україна не може деблокувати «Азовсталь» військовим шляхом.

Слава Україні!

Источник: https://t.me/DIUkraine/503

Слава Героям Маріуполя!

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