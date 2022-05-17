Заява Головного управління розвідки Міністерства оборони України
● Спільно ГУР МО України, ЗСУ, Держприкордонслужба, Нацгвардія, СБУ, Національна Поліція та полк «Азов» здійснюють операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» захисників Маріуполя.
● З «Азовсталі» до лікарні у місті Новоазовськ вже евакуйовано 53 важкопоранених українських військових, де їм нададуть необхідну медичну допомогу.
● Також 211 осіб вже доставлено в селище Оленівка гуманітарним коридором
Для найшвидшого повернення українських героїв буде здійснено процедуру обміну.
● Стосовно захисників, які досі залишаються на території «Азовсталі», зусиллями нашої держави проводяться усі необхідні заходи з порятунку.
● Всі поставленні командуванням завдання виконані оборонцями Маріуполя у повному обсязі.
● На жаль, на сьогодні, Україна не може деблокувати «Азовсталь» військовим шляхом.
Слава Україні!
Источник: https://t.me/DIUkraine/503
Слава Героям Маріуполя!