Заява Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка на брифінгу для представників ЗМІ

Збройні Сили України, що сьомий рік поспіль самовіддано захищають державу від російської збройної агресії, готові й надалі давати гідну відсіч окупаційним військам. Поряд з цим, на виконання рішень вищого політичного керівництва держави, Об’єднані сили мають забезпечити дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню за умови дзеркальних дій з боку противника.

Виконання безпекового компоненту, за оцінками учасників мирного процесу, відкриває шлях до політичного врегулювання. Очевидно, вирішення міжнародного збройного конфлікту неможливе суто військовими засобами — потрібне поєднання військових і політико-дипломатичних інструментів. Забезпечуючи виконання політичних домовленостей, Збройні Сили України дають можливість політикам досягти зрушень у мирному процесі.

Випереджаючи питання щодо можливості відкриття вогню у відповідь, наголошуємо: ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом.

Як Командувач Об’єднаних Сил, головним завданням якого є збереження життя особового складу та мирних мешканців у районі проведення ООС, запевняю, що у разі порушення противником режиму «тиші» і створенні загрози їх життю, відповідь Збройних Сил України буде миттєвою і рішучою.

В частинах і підрозділах Об’єднаних сил панує здорова атмосфера. Всі без винятку військовослужбовці готові виконувати накази, розуміючи важливість досягнутих політичних домовленостей, адже тепер йдеться про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін.

Усі звертають увагу тільки на одну функцію Збройних Сил України, це захист Держави від зовнішнього ворога.

Однак Об’єднаним силам притаманна і інша функція, це відновлення і розбудова визволених міст Донеччини і Луганщини. Завдяки скоординованій з місцевими органами влади взаємодії тільки цього року вдалося відновити біля 300 житлових будинків у 12 населених пунктів.

Скоординовано пересування більше 5000 гуманітарних конвоїв в районі проведення ООС від 47 міжнародних, гуманітарних, благодійних організацій та Фондів, загальною вагою понад 800 тонн.

Відновлюються об’єкти дорожньої інфраструктури, мережі енерго- та водопостачання.

Проведено 63 заходи з патріотичного виховання молоді в 32 населених пунктах у 108 шкільних та дошкільних закладах.

Близько 13 000 особам цивільного населення надано медичну допомогу.

Організовано гасіння масштабних пожеж силами та засобами підрозділів Об’єднаних сил, допомагали місцевому населенню ліквідовувати наслідки стихії, надавали медичну допомогу, підвозили питну воду, розчищали за допомогою інженерної техніки під’їзди до будинків та дороги в населених пунктах, допомагали відновлювати будинки та об’єкти інфраструктури.

Ми знаємо ціну «хлібного», «шкільного» та багатьох інших оголошених припинень вогню.

Хочу запевнити всіх, ми дійсно прагнемо миру, однак хай наша миролюбність не вводить в оману противника і не розцінюється як слабкість.

Ми завжди готові до адекватної відсічі ворогу!

Источник: mil.gov.ua

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