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Заява президента Джо Байдена з нагоди Дня Пам’яті Голодомору

Заява президента Джо Байдена з нагоди Дня Пам’яті Голодомору

Навіть у той час, коли хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми зупиняємось, щоб також вшанувати жертв минулих несправедливостей і жахів, заподіяних Україні.

У листопаді цього року виповнюється річниця Голодомору — «голодної смерті». Під час свого режиму Йосип Сталін нав’язував Україні жорстку та репресивну політику, включно зі створенням навмисного голоду в 1932-33 роках, який спричинив загибель мільйонів невинних українських жінок, чоловіків і дітей. Ми вшановуємо всіх загиблих у цій безумній трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав спустошення та тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство.

Цього місяця ми згадуємо жертв Голодомору. Ми знову підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. І ми вшановуємо хоробрий український народ, який продовжує мужньо протистояти нападу Росії на його демократію».

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»

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