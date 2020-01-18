Закарпатские венгры отреагировали на закон о среднем образовании

Первая реакция венгерской общины Закарпатья на принятый закон "О среднем образовании" оказалась отрицательной.

Об этом говорится в статье "Школы примирения: уладят ли новые языковые нормы конфликт Украины с Венгрией" на "Европейской правде".

Как отмечается, несмотря на то, что новый закон, по словам его разработчиков, демонстрирует максимально возможный уровень компромисса, венгры не считают, что спор уже улажен.

В частности, появилась и первая жесткая критика. Так, Научно-исследовательский центр имени Антония Годинки (работает на базе венгерского института им. Ракоци II в Берегове) уже обнародовал свое заключение, что закон о среднем образовании является "очередным шагом к украинизации".

"Мейнстримное мнение среди организаций венгров Украины: "Нужно вернуть все, как было до 2017 года, с разрешением на 100% преподавания на венгерском языке". Это создает тупик, ведь реальность такова, что так, как было до принятия закона об образовании, уже не будет", - говорится в статье.

Как сообщалось, 16 января Верховная рада приняла в окончательном втором чтении законопроект "О среднем образовании", который выводит частные школы из-под действия статьи 7 языкового закона - это было одним из требований Венгрии в конфликте с Украиной.

Напомним, по мнению главы МИД Вадима Пристайко, Венгрия должна снять вето на проведение Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне после принятия Украиной закона "О среднем образовании".

Как известно, Венгрия блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать заседание только после внесения поправок в законы о языке и образовании.

Источник: golos.ua

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