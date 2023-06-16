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Закат "Z"-культа

Закат Z-культа

● Рогозин убрал Z из названия своего телеграма. После вторжения он переименовал его в «РогоZин», но с апреля назвал «Рогозин на фронте».

● Со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге сняли плакат с буквой Z.

● Чиновники в Новосибирске демонтировали баннер с Z после жалобы местного жителя.

● Мэрия Кирова сняла плакат со здания Вятского госуниверситета после жалобы активиста на нарушение «правил благоустройства».

● В Томске с фасада драматического театра без объяснения причин убрали баннер с буквой Z.

● Масхут Минигалин, глава администрации Белокатайского района Башкортостана поставил на аватарку Z в начале войны, но затем убрал ее. Как и администрация Зилариского района той же республики.

● Алексей Дзермант, выступающий на российском ТВ и пишущий на канале Незыгарь, избавился от Z в названии своего канала.

Это заметил российский канал "Можем объяснить". А что случилось? Звёзды буквой Ж стали?

#клоуны #Россия

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18647

Новости портала «Весь Харьков»

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