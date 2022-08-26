Сегодня 17:33
Просмотров: 145
Заклад освіти, промислове підприємство та медична амбулаторія: що зруйнували окупанти в Дергачах
Дергачівська міська рада опублікувала фото наслідків нічних ворожих обстрілів цивільної інфраструктури міста.
На фото: зруйнований корпус освітнього закладу, пошкоджені будівлі одного з промислових підприємств та медичної амбулаторії.
За попередніми даними правоохоронних органів, російські окупанти вдарили по нашому місту з зенітно-ракетних комплексів С-300. Внаслідок цього одна жінка загинула, ще один чоловік наразі знаходиться у лікарні з травмами середньої важкості.