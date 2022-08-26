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Заклад освіти, промислове підприємство та медична амбулаторія: що зруйнували окупанти в Дергачах

Заклад освіти, промислове підприємство та медична амбулаторія: що зруйнували окупанти в Дергачах

Дергачівська міська рада опублікувала фото наслідків нічних ворожих обстрілів цивільної інфраструктури міста.

На фото: зруйнований корпус освітнього закладу, пошкоджені будівлі одного з промислових підприємств та медичної амбулаторії.

За попередніми даними правоохоронних органів, російські окупанти вдарили по нашому місту з зенітно-ракетних комплексів С-300. Внаслідок цього одна жінка загинула, ще один чоловік наразі знаходиться у лікарні з травмами середньої важкості.

Агентство Телевидения Новости

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