Заклад освіти, промислове підприємство та медична амбулаторія: що зруйнували окупанти в Дергачах

Дергачівська міська рада опублікувала фото наслідків нічних ворожих обстрілів цивільної інфраструктури міста.

На фото: зруйнований корпус освітнього закладу, пошкоджені будівлі одного з промислових підприємств та медичної амбулаторії.

За попередніми даними правоохоронних органів, російські окупанти вдарили по нашому місту з зенітно-ракетних комплексів С-300. Внаслідок цього одна жінка загинула, ще один чоловік наразі знаходиться у лікарні з травмами середньої важкості.

Агентство Телевидения Новости