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Заклик до початку протестів у Криму, обіцянка Байдена Україні та подив Зеленського через Ізраїль. Головні новини ранку та ночі

Заклик до початку протестів у Криму, обіцянка Байдена Україні та подив Зеленського через Ізраїль. Головні новини ранку та ночі

Окупанти вдарили по Марганцю, є жертви

На світанку скерували свої «Гради» та «Урагани» на дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську. У Марганці поранені двоє людей - 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обоє у лікарні. Жінка у важкому стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зеленський сказав, що шокований через відсутність допомоги від Ізраїлю

«Я шокований. Не розумію. Ізраїль нам нічого не дав, нічого, нуль... Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує своє озброєння в інші країни», – сказав президент України в інтерв'ю Ouest-France.

Байден відреагував на псевдореферендуми росії

За його словами, США ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України.

«Російські «референдуми» – це бутафорія, фальшивий привід для спроб анексії частин України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема статуту Організації Об'єднаних Націй», – заявив Байден.

Мешканців Криму кличуть на протест проти мобілізації

Меджліс кримськотатарського народу закликає всіх мешканців Криму розпочати безстрокову акцію протесту проти незаконної та злочинної мобілізації жителів Криму - громадян України у збройні сили РФ. Акція запланована на центральній площі Сімферополя.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Джерело: https://t.me/spravdi/17762

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