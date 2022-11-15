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Закликаємо українців відповідально споживати мобільний інтернет під час відключення світла, - Комітет з питань цифрової трансформації

Закликаємо українців відповідально споживати мобільний інтернет під час відключення світла, - Комітет з питань цифрової трансформації

Коли зникає світло та домашній Wi-Fi, користувачі масово переходять на мобільний інтернет. Через це мобільна мережа перевантажена.

Базові станції мобільних операторів на акумуляторах працюють автономно кілька годин, а кожну з них до повного заряду потрібно заряджати від 24 до 48 годин.

Для рішення цієї проблеми оператори встановлюють генератори та докладають максимум зусиль щоб надати громадянам послуги.

Тож давайте разом допоможемо їм у цьому! Для цього:

● не зловживайте розмовами по мобільному телефону;

● обмежте передачу і завантаження об’ємних файлів;

● намагайтесь не дивитись відео на смартфоні;

● вимкніть автозавантаження мультимедіа в месенджерах;

● встановіть низьку якість відео в YouTube;

● видаліть не критичні для вас додатки, які активно використовують батарею та завантажують оновлення.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/27444

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