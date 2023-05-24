Закордонна преса про рейд на Бєлгород

Учасники рейду в Бєлгородській області справді використовували американські машини — Financial Times.

Журналісти видання стверджують, що поспілкувалися з лідером "російського добровольчого корпусу" Дєнісом Нікітіним, і той повідомив, що в рейді брали участь як мінімум два бронеавтомобіля M1224 MaxxPro та кілька Humvee. Але представник РДК відмовився розповісти джерело їх отримання.

Аналіз FT показав, що частина фотографій машин, які раніше з'явилися у мережі, були зроблені з російського боку кордону. На фото та відео, що розповсюджувалися РДК та російською владою, також видно автомобілі цих типів. Україна раніше отримувала такі машини від США.

В той же час, в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України не підтвердили надання військової техніки РДК. Попри це, представник ГУР Андрій Черняк напередодні визнав певну форму співпраці з учасниками рейду, але наполягав, що вони діяли самостійно.

"Звісно, ми з ними спілкуємося. Звісно, ділимося інформацією. І можна сказати, що ми навіть певним чином співпрацюємо", — цитує Черняка Financial Times.

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Атака на Бєлгородську область має усі ознаки операції ГУР Міноборони України, — кореспондент британської газети The Times Максім Такер.

Автор матеріалу пише, що члени ДРГ були озброєні гвинтівками стандарту НАТО та вели в бій американські HMMWV "під пильним контролем українських розвідувальних груп".

Такер зазначає, що атака невипадково збіглася у часі з публікацією ролика очільника ГУР Кирила Буданова із закликом до російських військових здатися. Його метою було викликати хаос серед жителів рф та відвернути війська "широкою оборонною дугою, спалюючи паливо і заплутуючи логістичні лінії".

Джерело: https://t.me/znua_live/94315

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