Закупівлі медичних масок для потреб Міноборони та Збройних Сил України здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства та з використанням електронної платформи Prozorro

Нещодавно у мережі Інтернет на ресурсах з сумнівною репутацією з’явилося начебто чергове розслідування щодо викриття «корупційних схем» під час проведення закупівлі медичних масок для потреб Міністерства оборони та Збройних Сил України. Автор викладає документи, отримані з електронної платформи Prozorro, та робить порівняння різних договорів разом із «власними» висновками щодо їх підготовки та реалізації.

Одразу зауважимо, що Командування Медичних сил Збройних Сил України усі закупівлі здійснює з дотриманням вимог чинного законодавства та з використанням електронної платформи Prozorro. Така діяльність, на засадах конкурентоспроможності, дозволяє отримувати необхідні матеріальні засоби належної якості у стислі строки та за найнижчою ринковою вартістю.

Так йдеться про два договори на закупівлю «медичних масок одноразових тришарових» (1250000 штук) та масок медичних захисних (1250000 штук). Сума закупівлі по кожному договору так як і кількість однакова — 8175000 грн, відповідно ціна одного виробу 6,54 грн. Дата підписання 05.05.2020. Договір за номером 510/20/17 постачальником «СЕК’ЮРИТИ СОЛЮШИНС ГРУП» був виконаний у повному обсязі в термін 30.05.2020 (першу частина надійшла вже 15.05.2020), тож військові зі свого боку також розрахувалися по ньому у повному обсязі. Інший договір за номером 510/20/18 постачальником «РІВЕРСАЙД ГРУП» також був виконаний у повному обсязі, але в термін 24.06.2020, що порушує умови договору щодо термінів поставки (30.05.2020), за що Міністерство оборони України виставило претензію постачальнику. Наразі триває процес вирішення спору між учасниками.

А зараз увага! Автор свідомо маніпулює фактами. Зміщуючи акценти з метою дискредитації керівництва Збройних Сил України, прикладає скріншот договору між Державним підприємством «Медичні закупівлі України» та ТОВ з обмеженою відповідальністю «ДОПОМОГА-1» № 09/05-06/2020 датований 05.06.2020 року (на місяць пізніше договорів МО України) за ціною 2,80 грн. За цей час відповідно змінилося насищення ринку, а заразом і ціна. Та є ще одне але. За цим договором сторони вже підписали ТРИ додаткових угоди щодо поділу партій поставки на 4 частини та перенесення термінів поставки аж до 22.07.2020 року. На відміну від того, що МО України вже забезпечило цими масками військових, у першу чергу тих хто виконує завдання на сході України.

Підбиваючи підсумки:

Закупівля військовим відомством медичних масок була здійснена у найкоротші строки за найнижчою на той час ціною. Договори підписали з двома різними постачальниками після проведення відповідної процедури закупівлі з використанням електронної платформи Prozorro, у зв’язку з відсутністю на ринку постачальника, спроможного одразу задовольнити потреби військових у обсязі 2,5 млн. виробів. Якість масок підтверджена висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи (копії додаються).

Завдяки допомозі благодійників, офісу Президента, волонтерів та проведення зазначених закупівель Медичним силам, в першу чергу, вдалося забезпечити засобами індивідуального захисту військових задіяних у операції Об’єднаних сил. Також завдячуючи спільній плідній роботі Командування Медичних сил, санітарно-епідеміологічних управлінь та медичних служб усіх рівнів за час пандемії серед особового складу Збройних Сил України, що бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях немає ЖОДНОГО випадку захворювання на гостру респіраторну хворобу спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Зазначена публікація, у якій автор паплюжить честь та гідність посадових осіб Медичних сил Збройних Сил України, носить виключно замовний характер з метою зменшення довіри до військових медиків, які своє працею щоденно рятують життя не лише військовослужбовців, а й цивільних громадян України!

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»