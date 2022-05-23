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Залишать тільки три предмети: окупанти планують русифікувати навчання в Маріуполі
Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.
● У рамках «адаптації» до переходу на російські програми у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову та літературу; історію росії й математику.
● Загарбники також влаштували «організаційно-методичне» зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.
● Незгодним погрожують «негативними» наслідками - від «фільтраційних таборів» до обмеження «гуманітарної» допомоги».
Источник: https://t.me/spravdi/8874
Темы: война, образование, россия, Украина