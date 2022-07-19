"Залишити армію ворога без дронів": IT-Армія України атакувала магазини електроніки в РФ

Для потреб російської армії активно закуповуються комерційні дрони. Щоб припинити або хоча б перервати на якийсь час ланцюжок постачань, українські хактивісти вирішили атакувати магазини електроніки в РФ. Про це вони повідомили у своєму "Телеграм"-каналі.

"Для того, щоб скоротити надходження цивільних дронів для орків, пропонуємо атакувати спеціалізовані інтернет-магазини. Якщо ви знаєте адреси інших ресурсів, де можна придбати дрон, який може використовуватися для розвідки або наведення, просимо пропонувати їх через спеціальну форму на нашому сайті (https:/ /itarmy.com.ua/)", — йдеться в повідомленні.

Пост також включає перелік, де в основному вказані лінки на спеціалізовані ресурси, які продають БПЛА. У списку немає посилань на великі торгові мережі Росії, на кшталт "Ельдорадо" або великі інтернет-майданчики типу "Сітілінк".

Як повідомило російське видання forbes.ru, у РФ намітився дефіцит комерційних дронів через відхід китайського бренду DJI, якому належала 90-відсоткова частка ринку, а також через закупівлі великими партіями "для потреб "ДНР" і "ЛНР". Джерело розповіло виданню "Комерсант", що споживачі "викупили все, що є", тому дефіцит відчувається досить гостро.

У російській компанії Hive, що виробляє безпілотні літальні апарати, зазначили, що в придбаних раніше пристроїв до кінця цього року почнуться проблеми, оскільки їхні батареї вичерпають свій ресурс, а замінити їх буде нічим. Джерело підкреслило, що такі комплектуючі як високоємні акумулятори не можна перевозити літаком, тому залучають морську та наземну логістику, але зараз обидва напрямки галузі "зазнають проблем".

На дефіцит дронів впливають і закупівлі "для потреб "ДНР" і "ЛНР". За словами експертів із Центру аналізу стратегій і технологій, "побутові" БПЛА набагато дешевші за військові", а тому їх простіше дістати й переправити "разом з іншим екіпіруванням, запит на який приходить із Донбасу".

Джерело: internetua.com

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