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Залужний показав, як система залпового вогню HIMARS працює на захист України. ВІДЕО
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про те, що реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS уже працюють в інтересах оборони України.
Відео роботи РСЗО оприлюднене у Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ.
“Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі — військові об’єкти ворога на нашій, українській, території”, — йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач Збройних сил України подякував американському народу за надане озброєння.
Источник: sprotyv.info