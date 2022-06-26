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Залужний показав, як система залпового вогню HIMARS працює на захист України. ВІДЕО

Залужний показав, як система залпового вогню HIMARS працює на захист України. ВІДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про те, що реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS уже працюють в інтересах оборони України.

Відео роботи РСЗО оприлюднене у Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ.

“Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі — військові об’єкти ворога на нашій, українській, території”, — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач Збройних сил України подякував американському народу за надане озброєння.

Источник: sprotyv.info

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