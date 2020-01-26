Заміна Суркова на Козака: що означає маневр Кремля для україни

Звільнення Владислава Суркова, який курирував у Кремлі український напрямок, з посади помічника Володимира Путіна, і заміна його у цій ролі заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, свідчить лише про зміну тактики Росії щодо України, а не зміну курсу щодо нашої країни.

Такої думки притримуються українські експерти.

"На українському напрямку Кремля чейндж (заміна – ред.). Беззмінний куратор України в адміністрації Путіна, Владислав Сурков йде з держслужби. Український кейс переходить до призначеного заступника голови адміністрації президента РФ Дмитру Козаку.

Сурков анонсував "зміну курсу". Він програв апаратну боротьбу Козаку через провал паризького саміту Нормандське четвірки. Путін розцінив її як програшну. Козак відомий своїм придністровським планом, який передбачає перетворення Молдови на сателіта Росії. Читаємо між рядків. Те ж саме Козак буде нав'язувати Україні. Прийняти ЛДНР на правах автономії з правом вето на зовнішньополітичний курс", - написав у своєму Telegram-каналі політолог Тарас Березовець.

Схожу думку висловив і політолог Сергій Таран.

"Заміна Суркова на Козака в російській ієрархії не означає зміну курсу російської політики щодо України.

Ви ж не вірите, що Придністров’я повернуть Молдові, Абхазію – Грузії? Що Росія відмовиться від амбіції домінувати над пострадянським простором?..

Тому не варто тішитись "зміною курсу» щодо України. Просто цей курс буде цинічнішим і підступнішим, бо у нас є тисячі людей, які досі вірять у можливість домовитися з Кремлем.

Саме для них у Києві зараз готується черговий раунд "домовленостей", які, на практиці, посилять позиції башт кремля в Україні, а, отже, не зменшать, а збільшать агресію Москви… Ці домовленості, вочевидь, і буде курувати Козак".

Традиційно зовнішня політика Росія змінювалася не через заміну якогось чиновника, а після зміни царів та генсеків.

Але навіть потім, вона поверталася на старі кола. Після будь-якого геополітичного ліберала Горбачова до влади в Росії обов’язково приходить черговий імперіаліст Путін", - написав Таран.

Як вважає політичний експерт Андрій Смолій, завдання Дмитра Козака – інкорпорувати "республіки" терористів "Д/ЛНР" у політичне тіло України.

"В Кремлі зміна на українській шахівниці.

Куратор українськими питаннями Владислав Сурков пішов у відставку. На його місці Україну буде курувати інший ставленик Путіна - Дмитро Козак.

Що це значить для України?

Перш за все питання по терористичних ДНР/ЛНР. Сурков був ідеологом інтеграції окупованих територій до складу РФ. Козак завжди курував напрямок повернення окупованого Придністров‘я в тіло Молдови з можливістю подальшого контролю над всією країною.

Зараз та ж сама історія буде розігруватись і в нас. Путін вважає провальними дії Суркова по українському питанню. Занадто повільно відбувається бажана ліквідація української державності. Потрібно швидше, проте витонченіше та прихованіше.

Завдання нового "куратора" - запхати ДНР/ЛНР в тіло України з можливістю контролю над зовнішньою політикою, тобто зупинка руху країни до НАТО та ЄС, а ще головніше - контроль над всією країною.

Зважаючи на дії теперішньої влади – "мир за будь яку ціну", очікуємо ще більшого тиску Кремля та поступову втрату суб‘єктності. На цей раз внутрішньої", - написав Смолій на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив відставку Владислава Суркова, проте повідомив, що курс Росії щодо України не змінився.

Источник: prm.ua

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