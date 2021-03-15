Замість гарячої води – ледве тепла: як добитися перерахунку за комунальні послуги

За законом споживач має право вимагати компенсацію, якщо йому надають неякісні комунальні послуги. Як цього домогтися, розповідає адвокат Роман Чумак.

Згідно зі статтею 18 Закону «Про житлово-комунальні послуги» у разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника, щоб зафіксувати порушення договірних зобов’язань і скласти акт-претензію.

Щоб зафіксувати відсутність опалення чи відсутність гарячої води, необхідно:

● запросити представника ЖЕКу або керуючої компанії;

● заміряти разом з ним температуру повітря або води в крані;

● скласти акт, в якому вказати дату та обставини справи, а також поставити підписи обох сторін;

● ви повинні отримати вхідний номер і прізвище відповідальної особи, яка займатиметься вашою справою;

● вам мають зробити перерахунок за комунальні послуги, які ви не отримали, або отримали не в повному обсязі.

У випадку, якщо представник ЖЕКу або керуючої компанії не з’являється до вас, слід діяти іншим чином:

1. Взяти із собою двох свідків (бажано мешканців вашого будинку), в яких також є проблеми з опаленням або постачанням гарячої води.

2. Разом скласти акт у довільній формі й описати суть проблеми, поставити дату і підписи.

3. Зафіксувати все на фото та відео.

4. Надіслати акт у керуючу компанію або експлуатаційну контору.

5. Маєте отримати перерахунок відповідно до акта.

«Гаряча вода – це вода температурою щонайменше 50 °С, але не більш як 75 °С. Якщо температура води 45–49 градусів, то оплата зменшується на 10 % за весь строк відхилення. При 40–44 градусах ви маєте право платити на 30 % менше за цю «гарячу» воду. Якщо температура води нижча за 40 °С – узагалі платите як за холодну», – розповів Роман Чумак.

Отже, за словами адвоката, у разі надання послуг не в повному обсязі або зниження якості послуг, виробник (виконавець) зобов’язаний зробити перерахунок їх вартості в бік зменшення (ст. 22 Закону «Про житлово-комунальні послуги»).

Що ж до оптимальної температури для житлових приміщень, то вона, відповідно до Держстандарту, може коливатися залежно від температури повітря на вулиці.

Так, у холодний період року, коли температура за вікном +8° С і нижча, у житлових кімнатах має бути оптимальна температура 20–22 °С (допустима 18–24 °С), у кухні й туалеті – 19–21 °С (допустима 18–26 °С), у ванній – 24–26 °С (допустима 18–26°С).

У теплу пору року (температура за вікном вища +8 °С) в житловій кімнаті оптимальною вважається температура 22–25 °С, допустимою – 20–28 °С.

«Відповідно до п. 36 «Правил користування тепловою енергією» теплопостачальна організація зобов’язується забезпечувати протягом обумовленого в договорі часу безперервне постачання теплової енергії (за винятком нормативно встановлених перерв), підтримувати параметри теплоносія, що подається з колекторів джерела теплової енергії, на вході в теплову мережу споживача теплової енергії відповідно до температурного графіка теплової мережі, не допускаючи відхилення параметрів, визначених договором, – зауважив Роман Чумак.

Також, за його словами, згідно з п. 19 Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, саме виконавець зобов’язаний утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт.

До того ж згідно з п. 22 Типового договору точкою розподілу передачі послуг з централізованого опалення у багатоквартирному будинку є відгалуження від стояків у межах квартири.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Олександр Гречаний

Новости портала «Весь Харьков»