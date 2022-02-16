Замыкание электропроводки в филармонии: на месте работали спасатели

Сообщение о возможном пожаре в филармонии спасатели получили около 8 утра. Как сообщил спикер ГСЧС Евгений Василенко, пожарные к зданию прибыли за считанные минуты и действовали по повышенному номеру сложности. Спасатели сразу осмотрели филармонию, но пожара не было. Небольшое задымление в здании возникло в результате короткого замыкания. На место происшествия немедленно прибыли 6 подразделений ГСЧС. Но сотрудники филармонии самостоятельно предотвратили пожар.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС

Безпосередньо персонал Філармонії спрацював. Вони швидко помітили замикання та за допомогою вогнегасників загасили займання ще до прибуття рятувальників.

Еще один пожар произошел в Индустриальном районе, на улице Библика. Огонь вспыхнул в 5-ти этажном доме на втором этаже. Спасатели говорят: из-за задымления пришлось эвакуировать жителей и выводить их на свежий воздух. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось через час. В настоящее время рассматривается несколько причин, которые могли спровоцировать возгорание: это неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

Агентство Телевидения Новости