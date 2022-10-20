Запад прилагает все усилия для того, чтобы сделать санкции против России максимально эффективными и при этом справиться с энергетическим кризисом.

Новые шаги стран G7 по ограничению цен на российскую нефть не будут воспроизведены в отношении производителей ОПЕК, чьи планы по сокращению добычи вызвали раздражение у стран-потребителей, эксклюзивно сообщил Reuters (https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-us-says-russia-oil-price-cap-will-not-be-aimed-opec-2022-10-19/) представитель министерства финансов США.

Отсутствие ограничений цен на нефть для нефтедобывающих стран может помочь ослабить разногласия между США и Саудовской Аравией, ведущим экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК. Вашингтон считает действия ОПЕК сотрудничеством с Россией, а саудиты беспокоились, что ограничение цен обвалит стоимость нефти; и это было одной из причин решения о сокращении добычи нефти, принятом ОПЕК.

#США #ОПЕК #санкции #энергетический_кризис

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4675

Новости портала «Весь Харьков»