“Служба новостей телекомпании NBC сообщает со ссылкой на информированные источники, что некоторые американские чиновники все больше уверены в неспособности как Украины, так и россии добиться всех своих целей в войне. По данным NBC News, в связи с этим в администрации США обсуждается возможность использовать ожидаемое зимнее затишье как повод для начала переговоров.

В публикации утверждается, что "западные сотрудники оборонных ведомств ставят под вопрос способность Украины полностью изгнать российские войска из оккупированных районов". "И если в течение зимы военные действия стабилизируются, это может показать, что ни одна из сторон вероятно не сможет добиться своей цели взять под контроль всю страну", - пишут авторы”.

Это была широкая цитата из сообщения (https://t.me/bbcrussian/37352) ВВС, пересказавшей текст NBC .

А теперь давайте представим другую картину. Девятый месяц россия воюет с США. 24 февраля россияне форсировали Берингов пролив и высадились в городке Теллер на Аляске. Им никто не оказал сопротивление, потому что последние несколько лет мэр этого захудалого рыбацкого поселка читал российские паблики и проникся идеями об исторической несправедливости, что американцы за копейки купили у россиян столько земли.

Войска рф не задерживаясь взяли Аляску за три дня и даже не напряглись, поняв как они были правы взяв зимнюю парадную форму чтобы пройти маршем по главной улице Анкориджа. Мировое сообщество возмущено. Канада разрывает отношения с США, потому что не хочет чтобы следующей на пути следования россармии на Вашингтон оказалась она. Идут бои. Чмобики пьяными носятся на оленьих упряжках. Россияне гонят пургу про исконно русские земли. Попы возводят надувные православные церкви. По всей Аляске горят Макдональдсы. Ее принимают в состав рф, обозвав Аляскинской народной республикой, во главе которой ставят того самого первого чиновника из Теллера. Доллар прекращает свое хождение. Начинается подготовка к выборам президента рф.

И тут, на 9 месяц этого мракобесия в Украине, ставшей центром принятия решений Европейского союза и международным донором кто-то с Банковой сыто изрекает “что ни одна из сторон вероятно не сможет добиться своей цели взять под контроль всю страну”. И это становится главным посылом для мирных переговоров, которые стороны охотно согласились провести у подножия горы Піп Іван в украинских Карпатах. Аляска, черт с ней, остается россиянам, а американцы облегченно вздохнули, мол, за то Сан-Франциско наш.

Вы в США (спасибо, конечно вам за всю помощь) так ничего и не поняли? Страна-агрессор оккупирует часть территории Украины и тому рада, обеспечив себе сухопутный коридор до Черного моря, лишив Украину доступа в Азовское море и вы, воспринимаете это как среднеарифметическое? Мол, ну раз рф не получила всю страну, то и хорошо. А то, что Украина лишилась территории по размерам сопоставимой с всей Португалией (речь идет о всех временно оккупированных украинских территориях), так это еще надо радоваться, что так хорошо отделались, ведь всю же страну не потеряли.

Я уверен, что после освобождения Херсона начнутся переговоры. И это будет очередной этап проверки на прочности наших с Западом отношений. Надо максимально объединить наших партнеров и убедить в том, что желание накормить россиян нашими землями в надежде на то, что после этого сытый зверь заснет – иллюзия.

Что "сильная россия" – оксюморон и суть миф.

Что россия пошла ва-банк в надежде восстановить “совок” и ей это не удалось, поэтому сейчас хорошая возможность максимально свести на нет ее будущее – экономическое, военно-политическое, стратегическое.

Что ценности, про которые говорят на Западе, это в том числе и идти до конца, демонстрируя свою силу.

Джерело: https://t.me/blacklampa/7533

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