Запаси вугілля на складах ТЕС і далі падають: майже вдвічі менше норми

Станом на 28 січня 2021 року, на складах українських ТЕС - 578,7 тис тонн вугілля, це - на 525,8 тис тонн менше необхідної норми.

Про це свідчать дані на сайті Міненерго.

Зокрема, на складах ТЕС було 244,7 тис тонн антрацитового вугілля, яке не видобувається в Україні.

Вугілля марки Г (газову вугілля, видобувається в Україні) - 344,1 тис тонн.

Водночас, відповідно до Порядку формування прогнозного балансу ОЕС України, на ТЕС і ТЕЦ на 28 січня мало б бути 294,8 тис тонн антрацитного вугілля та 809,7 тис тонн - газового..

Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній після заяви "Укренерго" 18 січня про критичну нестачу запасів вугілля на ТЕС.

В "Укренерго" заявили про "критичну ситуацію" із запасами вугілля усіх марок на складах ТЕС - станом на 18 січня, його запаси з початку листопада 2020 року зменшились у 5,2 разів до 487,5 тис тонн.

В "Укренерго" заявили, що попри прогнозоване різке похолодання до -17 градусів протягом 16-20 січня та брак вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, запровадження так званих "віялових відключень" електроенергії наразі не планується.

На складах українських ТЕС, станом на 12 січня 2021 року, знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля - це на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року.

Источник: epravda.com.ua

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