Записи з камер спростовують заяви міноборони рф щодо удару по Кременчуку - ЗМІ

Записи із камер відеоспостереження у Кременчуці спростовують заяву міноборони рф, що торгівельний центр "Амстор", де загинули понад 20 осіб, спалахнув нібито не від російської ракети, а від детонації на складі західних боєприпасів.

Відеозаписи проаналізувало на своєму Telegram-каналі видання "Настоящее время", передає Укрінформ.

"Записи із камер відеоспостереження у Кременчуці спростовують заяву міноборони росії. У москві стверджують, що торгівельний центр, де загинули щонайменше 25 людей, нібито спалахнув не від російської ракети, що влучила в нього, а від детонації на складі західних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Натомість на записах видно вибухи від двох ракет: перша влучає у ТЦ «Амстор», а друга - в ангар заводу.

Як повідомляв Укрінформ, 27 червня дві російські ракети вдарили по Кременчуку Полтавської області. Одна ракета впала на стадіоні, а друга влучила у торгівельний центр, де перебували орієнтовно 1 000 людей.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко поінформував, що внаслідок ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці загинули понад 20 осіб, 59 постраждали. Пошуки тривають.

У Кременчуці 28-30 червня оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару російських військ.

Источник: ukrinform.ua

Фото: ДСНС

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