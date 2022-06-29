Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 107

Записи з камер спростовують заяви міноборони рф щодо удару по Кременчуку - ЗМІ

Записи з камер спростовують заяви міноборони рф щодо удару по Кременчуку - ЗМІ

Записи із камер відеоспостереження у Кременчуці спростовують заяву міноборони рф, що торгівельний центр "Амстор", де загинули понад 20 осіб, спалахнув нібито не від російської ракети, а від детонації на складі західних боєприпасів.

Відеозаписи проаналізувало на своєму Telegram-каналі видання "Настоящее время", передає Укрінформ.

"Записи із камер відеоспостереження у Кременчуці спростовують заяву міноборони росії. У москві стверджують, що торгівельний центр, де загинули щонайменше 25 людей, нібито спалахнув не від російської ракети, що влучила в нього, а від детонації на складі західних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Натомість на записах видно вибухи від двох ракет: перша влучає у ТЦ «Амстор», а друга - в ангар заводу.

Як повідомляв Укрінформ, 27 червня дві російські ракети вдарили по Кременчуку Полтавської області. Одна ракета впала на стадіоні, а друга влучила у торгівельний центр, де перебували орієнтовно 1 000 людей.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко поінформував, що внаслідок ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці загинули понад 20 осіб, 59 постраждали. Пошуки тривають.

У Кременчуці 28-30 червня оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару російських військ.

Источник: ukrinform.ua

Фото: ДСНС

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 341 дитина
Сегодня 09:52    43
Трофейного Чмоню обменяли на наших защитников
Сегодня 09:41    73
СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині
Сегодня 09:31    65
WSJ: у США зупинили танкер із нафтопродуктами з Росії
Сегодня 09:20    90
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06
Сегодня 09:14    70
У Радбезі ООН засудили російський удар по ТЦ в Кременчуці
Сегодня 08:38    84
У слідкомі рф заявляють, що не віддадуть на обмін українських військовополонених
Сегодня 08:20    139
Канада надасть додаткову фінансову допомогу Україні
Сегодня 07:58    105
Кому треба підтягувати свою русофобію?
Сегодня 07:39    132
США вдарили по лаптестану новими санкціями
Сегодня 07:30    120
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 