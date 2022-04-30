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«Запобігання провокаціям»: 1-3 травня поїзди в Одесу і зворотно не їздитимуть

«Запобігання провокаціям»: 1-3 травня поїзди в Одесу і зворотно не їздитимуть

Із 1 до 3 травня – на період дії подовженої комендантської години в Одесі – тимчасово скасовуються приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують в місто і з міста, повідомила у п’ятницю пресслужба «Укрзалізниці».

«Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна. Приміські поїзди, які курсують в Одеській області та не заїжджають до Одеси, продовжать рух», – йдеться в повідомленні.

Водночас, як повідомив в ефірі телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, затяжна комендантська година в Одесі запроваджується для запобігання провокаціям.

«Говорячи про Одесу, ми не можемо не згадати сумнозвісну дату 2 травня 2014 року, коли російські «ляльководи» і дії їхніх «посіпак» призвели до чисельних людських жертв. Ми через 8 років чітко бачимо «хто є хто» в цій трагедії, що саме Російська Федерація спровокувала діями своїх спецслужб та їхньої агентури зазначені події, що саме РФ весь цей час спекулювала на цій темі, кожного року влаштовуючи провокації саме в Одесі», – сказав Єнін.

Одеська обласна військова адміністрація 29 квітня видала розпорядження, згідно з яким, в Одесі запроваджується комендантська годину з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня, повідомила пресслужба Одеської ОВА.

Повідомляється, що у цей час буде заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

На решті території Одеської області режим комендантської години залишається без змін – з 22:00 до 5:00.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

Источник: radiosvoboda.org

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