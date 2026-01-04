Надзвичайне
Запорізька АЕС знову втратила живлення з однією із високовольтних ліній

У ніч проти 3 січня внаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією із високовольтних ліній

Про це інформує Міненерго.

У відомстві відмітили, що за час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції. Останній такий випадок стався менше ніж місяць тому.

"Крім того, росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації", - наголосили в Міненерго.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

