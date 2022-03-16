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Запорізька область: окупанти обстріляли автоколону з біженцями, є поранені

Запорізька область: окупанти обстріляли автоколону з біженцями, є поранені

Сьогодні, 16 березня близько 16 години в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя, повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Загиблих немає, відомо про 5 поранених, з них одна дитина у важкому стані.

Зараз постраждалій дитині роблять складу операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охмадит.

Внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа.

Агентство Телевидения Новости

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