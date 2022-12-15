Запустите аэростаты, чтобы усилить украинскую ПВО

Фото: установка аэростата воздушного заграждения, Москва, 1942 год.

Перевод материала (https://www.forbes.com/sites/craighooper/2022/04/25/to-strengthen-ukraines-air-defenses-send-in-new-barrage-balloons/?sh=538decb141be) Крейга Хупера, Forbes. Часть 1/2.

● Пока Пентагон ищет способ поставить инновационное ПВО Украине, можно рассмотреть идею о скромных аэростатах. Да, это винтажное оружие ассоциируется с устаревшим способом ведения войны. По сути это барражирующий баллон или просто мешок, наполненный газом и привязанный к земле верёвками.

● Но при массовом использовании современные аэростаты могут сделать полёты на низкой высоте опасными, вынуждая лётчиков подниматься выше, подвергая себя воздействию стандартной ПВО и уменьшая эффективность бомбардировок на низких высотах.

● Это именно та простая и дешёвая инновация, которая так нужна Украине в борьбе за воздушное пространство на линии фронта. Украине не помешало бы ни одно средство, позволяющее нивелировать преимущество России в авиации.

● Аэростаты работают. Будучи впервые применёнными во время Первой мировой войны, аэростаты были чрезвычайно эффективны в ограничении авианалётов на низкой высоте. Во время Второй мировой Великобритания запустила около 2 тысяч баллонов, что значительно препятствовало немецким бомбардировкам, морскому минированию с воздуха и другим операциям на низких высотах.

● Аэростаты сажают самолёты. Во время Битвы за Британию 102 самолёта попали в баллоны и увязли в кабелях, это привело к крушению 66 из них. Аэростаты были чрезвычайно эффективны против первых самолётов-снарядов - они "словили" 231 "Фау-1". К тому же, баллоны можно быстро перемещать и интегрировать в локальную ПВО.

● Эти пассивные системы обороны мешали ориентации пилотов в воздухе, и во многих репортажах времён Второй мировой - с обеих сторон - аэростаты рассматривались как угроза, отвлекающая лётчиков и экипаж.

● Это более, чем просто физическая преграда. Аэростаты вынуждают пилотов и БПЛА постоянно следить за воздушным пространством - это может стать серьёзной нагрузкой даже для самых искусных лётчиков.

● Несмотря на эффективность, интерес к аэростатической обороне быстро пропал на Западе после Второй мировой. Это сугубо защитная система, и с тех пор, как Запад завоевал воздушное превосходство, пассивные аэростаты стали не нужны.

● Во время Холодной войны западные планировщики были настолько уверены в своём превосходстве в воздухе, что аэростатам отвели второстепенную роль воздушного наблюдения, начинив их сенсорами и радарами. Их роль физической преграды была практически забыта, но сегодня для Украины они вновь могут стать интересной опцией.

● Российские вертолёты, тактическая авиация и дроны зачастую летают на низкой высоте, буквально подстригая газон, избегая классической ПВО - ракет и ПЗРК. Даже крылатые ракеты РФ приспособлены для полёта на низкой высоте.

● Эта тактика имеет смысл. Операторам ПЗРК часто приходится полагаться на собственное зрение, чтобы прицелиться. Это всё занимает время - заметить самолёт, отследить траекторию, направить оружие, выстрелить. Высокоскоростной самолёт зачастую уйдёт, прежде чем оператор успеет возвести свою "Иглу" или "Стингер". Времени на реакцию нет.

● И аэростаты меняют правила игры. Если их расставить в большом количестве на ключевых тактических участках, они сделают полёты на низкой высоте опасным испытанием. Они вынудят лётчиков подниматься вверх и полагаться на неизбирательные, "тупые" бомбы, особенно в условиях заканчивающихся высокоточных боеприпасов.

● Полёты на высокой высоте подвергают авиацию быстрому обнаружению и огню ПВО. Интеграция аэростатов в тактику "пришёл-выстрелил-ушёл" сможет эффективно закрыть интервентам доступ к низким высотам.

● Благодаря современному кевларовому креплению и системам управления аэростаты могут быть запущены небольшой командой с нескольких пикапов. Малый аэростат на 35 м³ может нести до полукилограмма оборудования на высоте до 300 м, а без него может подниматься и выше.

● Для борьбы с российской авиацией имеет смысл вспомнить это старое доброе средство.

Перевод материала (https://www.forbes.com/sites/craighooper/2022/04/25/to-strengthen-ukraines-air-defenses-send-in-new-barrage-balloons/?sh=538decb141be) Крейга Хупера, Forbes

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/10141

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