Застрелен один из самых быстрых легкоатлетов мира

Триумф на легкоатлетической дорожке пришелся на 2019 год.

32-летний эквадорский легкоатлет Алекс Кинонес был застрелен неизвестными в городе Гуаякиль. Полиция Эквадора проводит расследование.

В 2019 году Кинонес стал серебряным чемпионом мира в беге на 200 метров и чемпионом Панамериканских игр на этой же дистанции.

На Олимпиаде, перенесенной с 2020 года и проходившей в 2021-м, Кинонес не смог участвовать из-за того, что он пропустил плановый допинг-контроль.





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