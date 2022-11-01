Заступник глави ОП Тимошенко заявив, що більше не їздитиме на авто, яке надали Україні для гуманітарних місій

Авто Chevrolet Tahoe, який Україні надала компанія General Motors для гуманітарних місій, і на якому, як встановили журналісти, їздив Кирило Тимошенко від весни

Bihus.Info

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що більше не використовуватиме і передасть у прифронтові області позашляховик Chevrolet Tahoe, який Україні надала компанія General Motors для гуманітарних місій.

Про це Тимошенко сказав у відеозверненні.

Він зазначив, що Chevrolet Tahoe використовував «як службове авто, без приховувань, перебуваючи на балансі Державного управління справами» і за останні місяці проїхав на ньому близько 40 тисяч км в робочих поїздках по всій Україні.

«Надалі користуватись цим авто не буду. Звернувся до Державного управління справами щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями», — запевняє посадовець.

Він також заявив, що на цьому тижні передасть ще три пікапи для потреб Збройних сил і «продовжуватиме підтримувати наших захисників».

Що передувало?

Журналісти-розслідувачі проєкту Bihus.Info заявили, що Тимошенко від весни їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, який Україні надала компанія General Motors для гуманітарних місій і вивезення громадян із зони бойових дій.

Сам Тимошенко підтвердив, що справді їздить на цьому авто, проте наголошував, що машина перебуває на балансі держави, яка забезпечує автівками Офіс президента.

Однак журналісти встановили, що ця ж машина систематично возить Тимошенка по Києву, зокрема з дому на роботу і назад. Нібито інших автівок для співробітників ОП не вистачає.

Джерело: hromadske.ua

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