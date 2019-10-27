Заступника мера Дніпра, підозрюваного в оборудках з ремонтом мосту, заарештували

Заступника мера міста підозрюють у внесенні «завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, зокрема щодо класу бетону тротуарних блоків» під час ремонту Центрального мосту в Дніпрі

Заступника міського голови Дніпра, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті Нового мосту, затримали й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Про це повідомила речниця прокуратури Дніпропетровської області Олександра Сараєва.

За її словами, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 600 тисяч гривень підозрюваному в п’ятницю ввечері обрав Дзержинський районний суд Кривого Рогу.

Наразі в прокуратури немає інформації щодо внесення застави посадовцем.

У прокуратурі не оприлюднюють прізвища посадовця, однак з власних джерел Радіо Свобода стало відомо, що це заступник мера Михайло Лисенко.

Радіо Свобода намагалося з ним зв’язатися, однак його телефон не відповідає.

У вересні заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, підозрюваного в причетності до розтрати бюджетних коштів на ремонті мосту, оголосили в розшук.

У пресслужбі мерії Дніпра Радіо Свобода тоді повідомили, що він перебуває у відрядженні в Анкарі, на запрошення однієї з турецьких фірм. Відрядження тривало до 17 вересня включно. Далі в мерії повідомили, що посадовець у відпустці, а потім – що на лікарняному.

13 вересня у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом розкрадання бюджетних коштів на ремонті Нового мосту в Дніпрі, оголосили про підозру семи посадовцям мерії та представникам підрядних організацій.

Заступника мера міста підозрюють у тому, що у змові з засновником підрядного підприємства та кількома посадовцями, вони внесли «завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, зокрема щодо класу бетону тротуарних блоків». Збитки бюджету оцінюють в 29,5 мільйона гривень.

Источник: radiosvoboda.org

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