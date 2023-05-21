Затоплена Італія: на півночі країни вже загинуло 14 людей, злива не вщухає

Кількість людей, які загинули через повінь у північному регіоні Італії Емілія-Романья, в п'ятницю зросла до 14.

Влада в місті Равенна вирішила негайно евакуювати жителів двох невеликих міст і закликала населення по можливості уникати поїздок, оскільки рівень небезпеки досі залишається найвищим - червоним.

Близько половини з 15 тисяч евакуйованих жителів регіону вимушені були провести минулу ніч в готелях чи поспішно облаштованих під нічліг спортивних залах.

У багатьох містах постраждалого регіону працюють мобільні кухні, які забезпечують людей гарячою їжею.

Там, де вода трохи спала, люди починають наводити лад у будинках, хоча багато жителів досі не можуть вийти на вулицю через високий рівень води.

У самій Равенні не припиняється злива, і мер Массімо Ізола повідомив про катастрофічну ситуацію в селищах, які розташовані на горбах, які оточуюють місто. Там існує велика небезпека зсувів, а рятувальникам украй важко дістатися цих районів.

Тим не менш, роботи тривають і рятувальники намагаються евакуювати людей, відрізаних повінню.

Через зливи за 36 годин на півночі Італії випала піврічна норма опадів, шкода оцінюється в мільярди євро.

Через повені довелося також скасувати етап перегонів "Формули-1" в Імолі.

У п'ятницю організатори "Формули-1" заявили, що жертвують мільйон євро на відновлювальні роботи в постраждалих регіонах. Раніше з такою ж обіцянкою виступила команда "Феррарі".

За даними організації Legambiente, яка займається питаннями навколишнього середовища, у зонах із підвищеним ризиком повеней живе майже 7 мільйонів італійців.

Ще в 2014 році тодішній прем'єр Маттео Ренці створив оперативну групу Italia Sicura (Безпечна Італія), яка мала запобігати повеням і зсувам.

Але вже в 2018 році уряд Джузеппе Конте цю групу розпустив і створив свій проєкт, але його так і не реалізували.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/16786

Новости портала «Весь Харьков»