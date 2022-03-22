Завали, пожежі, не розірвані снаряди. Дані ДСНС за добу

За добу з 21 по 22 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 35 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Індустріальному та Шевченківському районах Харкова. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будівель та інших об’єктів, що були спричинені обстрілами.

Пожежі виникали у Київському, Холодногірському, Слобідському, Московському та Індустріальному районах міста Харкова, а також Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах області.

У інших районах області, де доба пройшла відносно спокійно і ворог не завдавав обстрілів, підрозділи ДСНС реагували на пожежі, що сталися здебільшого на відкритих територіях та у природних екосистемах. Таких пожеж сталося — 16. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Було відпрацьовано 25 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Агентство Телевидения Новости