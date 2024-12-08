Збито 28 ворожих БПЛА, 46 — локаційно втрачено

У ніч на 8 грудня 2024 року (із 20.30 7 грудня) противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (райони пусків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф).

Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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