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Збито 42 ворожі БПЛА

Збито 42 ворожі БПЛА

У ніч на 22 жовтня 2024 року (із 20.00 21 жовтня) ворог завдав удару по Україні ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу.

Протягом ночі в повітряному просторі України виявлено 60 ворожих БпЛА противника (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ –рф.)

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

Більшість ударних БпЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним.

Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у росію.

Один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.

Бойова робота триває!

Інформація оновлюється.

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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