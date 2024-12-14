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Збито 58 ворожих БПЛА, ще 72 безпілотники – не досягли цілей (локаційно втрачені), два — повернулись у росію

Збито 58 ворожих БПЛА, ще 72 безпілотники – не досягли цілей (локаційно втрачені), два — повернулись у росію

У ніч на 14 грудня 2024 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – рф.

Усього в ударі застосовано 132 ворожі БпЛА.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два — повернулось у росію.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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