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Збито/подавлено 215 ворожих БПЛА

Збито/подавлено 215 ворожих БПЛА

У ніч на 7 червня (з 18:00 6 червня) противник атакував 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Чауда, ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/64311

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