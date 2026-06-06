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Збито/подавлено 249 ворожих БПЛА

Збито/подавлено 249 ворожих БПЛА

У ніч на 6 червня (з 18:00 5 червня) противник атакував 272 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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