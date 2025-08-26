У ніч на 26 серпня (із 19.00 25 серпня) противник 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

