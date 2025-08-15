Надзвичайне
Сегодня 08:36
Збито/подавлено 63 ворожі БПЛА

Збито/подавлено 63 ворожі БПЛА

У ніч на 15 серпня (із 19.30 14 серпня) противник атакував 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Воронезької та Брянської обл., 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами – Харківщину та Чернігівщину.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

