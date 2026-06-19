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Збито/подавлено 79 ворожих БПЛА

Збито/подавлено 79 ворожих БПЛА

У ніч на 19 червня (з 18:00 18 червня) противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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