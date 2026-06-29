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Збито/подавлено 82 ворожих БПЛА

Збито/подавлено 82 ворожих БПЛА

У ніч на 29 червня (з 18:00 28 червня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/66719

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