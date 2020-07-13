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Збиття літака МАУ: Іран заявив про помилку під час налаштування радара

Збиття літака МАУ: Іран заявив про помилку під час налаштування радара

Літак МАУ під Тегераном було збито внаслідок людської помилки під час налаштування радарної системи, заявило іранське агентство цивільної авіації.

Причиною авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном у січні стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони. Про це увечері в суботу, 11 липня, повідомило іранське агентство цивільної авіації. "Катастрофа сталася через людську помилку під час виконання процедури налаштування радару", - йдеться в заяві агентства.

Нагадаємо, що літак Boeing 737-800 МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 громадян шести країн - всі, хто перебували на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно" - літак був прийнятий за ворожу ціль.

Втім, до кінця червня Іран не поспішав відправляти "чорні скриньки" зі збитого літака для аналізу закордонними спеціалістами. Лише 29 червня військовий прокурор провінції Тегеран Голам Аббас Торкі заявив, що скриньки відправили у Францію. За словами Торкі, скриньки були пошкоджені, тому іранські експерти не змогли їх розшифрувати. Прокурор також запевнив, що причиною трагедії стала людська помилка, а не наказ.

Франція вже запросила Україну взяти участь у розшифровці "чорних ящиків" з літака МАУ.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: иран

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