Зброя Путіна, якій всі повинні були заздрити, виявилась фікцією. Розробників вже посадили

У Росії є така зброя, "якою ніхто не може похвалитись", заявив Путін в кінці квітня. А ще сказав, що "хвалитись" він не буде, а буде використовувати, якщо доведеться. Але все виявилося тільки пустим вихвалянням.

Що ж маємо насправді?

● Путін з 2018-го хвалився зброєю навіть частіше, ніж зустрічався зі своїми онкологами. Він розповідав про "неймовірні" гіперзвукові протикарбельні ракети "Циркон" (не плутати з "Кінжалом"), про неймовірну "лазерну" зброю "як з фантастичних фільмів". "Ніхто про таке і мріяти не може", - повторював Путін. І тепер, коли лазерну зброю чи гіперзвукові ракети можна використати на полі бою, російська армія дістає з загашників законсервовані старі ракети точка У.

А вчених, які розробляли всю цю «фантастичну» зброю Путіну, почали заарештовувати. Винні знайшлись дуже швидко.

● Розробника "Циркона" Олександра Шиплюка (директор Інституту теоретичної та прикладної механіки в РФ) відправили за ґрати 4 серпня. В профільних ЗМІ почали розповідати про те, що він начебто наговорив зайвого в Китаї, куди їздив з лекціями. Цю ж версію ФСБ РФ озвучили і його сину (про це він розповів журналістам).

● Заарештували ще одного розробника "Циркона" - головного наукового співробітника цього ж Інституту Анатолія Маслова. А самі арешти відбулись через 5 днів після того, як Путін заявив про постачання ракет армії. Про те, що гіперзвукові протикарабельні ракети РФ - багатомільярдна фікція, яку невигідно і в деяких випадках неможливо використовувати, західні експерти говорили і раніше. Всі дані про результати розробок засекречено. Єдине джерело інформації - вихваляння Путіна, який час від часу повторює: "У нас краще, ніж у всіх".

● Розробника "лазерної зброї" професора Дмитра Колкера також заарештували ще 30 червня, незважаючи на його онкологічне захворювання. До речі, лазерну зброю начебто підготували ще в 2018-му. Вона повинна "осліпляти" супутники та знищувати безпілотники. Російська пропаганда щоденно скаржиться на супутники НАТО, які допомагають українській армії, але про те, що у них начебто вже давно є "лазерна зброя", яка може знешкодити всі спутники, мовчать. Лазерна суперзброя з майбутнього, здається, залишилась тільки в фантазіях Путіна. Винен, звісно ж, професор Колкер.

Всіх вчених ФСБ РФ звинуватила в держзраді. Тепер же професор Шиплюк сидить в ізоляторі "Лефортове" в Москві. Там же знаходиться і частина полонених "Азовців", в яких і мали летіти ці гіперзвукові ракети. Сподіваюсь, що незабаром компанію вчених поповнять їх колеги-розробники ядерної зброї та ракети "Сатана". А потім Путін скаже, що їх військові технології були такими крутими, що всі ракети разом з технологією вкрали китайці. Ось і доводиться воювати точками У та танками часів його дитинства.

Як тут на згадати знамениту «Справу вчених» при Сталінові. Схоже, Росія впевнено повертається до тих «прекрасних» часів

Джерело: https://t.me/uaobozrevatel/44761

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