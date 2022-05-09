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Зброя, санкції, гроші: головне зі звернення Зеленського до країн G7

Зброя, санкції, гроші: головне зі звернення Зеленського до країн G7

Зброя

Як і у час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна, має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

Санкції

Спеціальна міжнародна група експертів, під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій, щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Потрібно його реалізувати.

Фінансова підтримка

Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті.

Источник: https://t.me/spravdi/7664

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