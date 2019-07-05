Збройні формування РФ намагаються дискредитувати ЗС України – українська сторона СЦКК

У звіті СММ ОБСЄ від 3 липня оприлюднена інформація стосовно обстрілу населеного пункту Хрещатицьке. Зокрема, в одному із будинків по вулиці Октябрській вибиті шибки та зруйнований дах господарської будівлі. Того ж дня, неподалік від будинку, БПЛА СММ виявив декілька вирв. Водночас, спостерігачі зафіксували і декілька пошкоджень в будинку, що на вулиці Зої Космодем’янської. За їх оцінкою, усі вирви та пошкодження виникли в результаті розривів 120 мм мінометних мін, випущених ймовірно з західного напрямку.

За проведеними розрахунками встановлено, що відстань від найближчих позицій українських захисників становить понад 10 кілометрів, яка є недосяжною для польоту даного типу міни.

З огляду на зазначене УС СЦКК стверджує, що підрозділи Об’єднаних сил до всіх цих обстрілів непричетні.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»