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Здобули - столичный окружной админсуд остановил переход ВСУ на систему полноценного питания

Здобули - столичный окружной админсуд остановил переход ВСУ на систему полноценного питания

Окружной административный суд Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, который предусматривает проведение реформы питания в Вооруженных Силах Украины и переход рациона воинов на станадраты НАТО

Об этом есть соответствующее решение суда от 16 июля 2019 года, передает Еспресо.TV .

"Остановить действие приказа Министерства обороны Украины" О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году "№ 90 от 03.04.2019 до вступления решения в законную силу", - говорится в постановлении по иску неназванного лица.

Решение вынесла судья ОАСК Алена Мазур.

В комментарии изданию новостной советник министра Степана Полторак отметил, что иск в суд подала "ФОПка с орбиты одной из стандартных бывших фирм матерей", которые не хотят терять прибыли от поставок продовольствия в ВСУ.

Предполагается, что из-за этого иска вторая половина бригад ВС Украины в 2019 году не перейдет на качественно новое питание.

"На этот год уже технически невозможно успеть новые торги провести" ", - сказал он.

Приказ пишется на год, и у нового министра должна быть политическая воля продолжить реформу, что сомнительно.

"Половина армии (перешла на питание по каталогу - ред.), если кто забыл. Вторую должны были перевести в этом году. Ага, конечно. Киевский окружной суд приостановил", - подытожил советник.

По материалам: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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