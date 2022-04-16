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Зеленський назвав утрати серед українських військових

Зеленський назвав утрати серед українських військових

Від початку російського вторгнення, за підрахунками українських посадовців, загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців.

Як передає Укрінформ, про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

Він додав, що близько 10 тисяч наших військових зазнали поранень, і «важко сказати, скільки з них виживуть».

За словами Зеленського, втрати серед цивільного населення оцінити складніше.

«Дуже важко говорити про цивільних осіб, оскільки на півдні нашої країни, де міста та селища блоковані - Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на схід… Волноваха – ми просто не знаємо, скільки людей загинули», - сказав глава держави.

Відповідаючи на запитання про жахливі відео, оприлюднені цього тижня (про смерті та руйнування, зокрема про жінку, яка виявила тіло свого сина в колодязі - ред.), він сказав: «Для мене це великий біль».

«Я не можу дивитися на це лише як батько, бо після такого хочеться тільки мститися й убивати. Я маю дивитися як президент держави, де багато людей загинули і втратили своїх близьких, і є мільйони людей, які хочуть жити», - зазначив Зеленський.

Українці хочуть боротися, додав глава держави. Але, за його словами, необхідно зробити все можливе, «щоб ця війна не була нескінченною». «Чим довше вона триватиме, тим більше ми втратимо», - резюмував Президент.

Як повідомлялося, втрати росії від початку вторгнення в Україну сягають 20 тисяч військовослужбовців.

12 березня Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у війні з росією загинули щонайменше 1300 українських військових.

Источник: ukrinform.ua

Фото: ОП

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