Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу

Українські сили оборони цієї ночі уразили низку важливих об’єктів на території росії. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал, об’єкти Кронштадтської бази та підприємство в Тамбовській області.

Як повідомив Володимир Зеленський у Telegram, є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ.

Один із ключових об’єктів удару – Петербурзький нафтовий термінал. За даними Зеленського, відстань від державного кордону України до цього об’єкта становить близько 1100 кілометрів.

Президент наголосив, що термінал є частиною російської нафтової галузі, яка працює на війну.

Другою ціллю стали суто військові об’єкти на Кронштадтській базі.

Третя ціль – підприємство в Тамбовському регіоні, залучене у виробництві російської зброї. Відстань до нього від лінії фронту – майже 600 кілометрів.

Агентство Телевидения Новости