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Зеленский пообещал обсудить с Макроном его заявление о «братских народах».
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши:
«Я честно не слышал господина президента Французской Республики. Если это заявление правдивое... мы не теряем никакой детали, такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить об этом вопросе», – сказал Зеленский.
Источник: telegram
Темы: война, пропаганда, Украина, франция