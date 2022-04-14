Зеленский пообещал обсудить с Макроном его заявление о «братских народах».

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши:

«Я честно не слышал господина президента Французской Республики. Если это заявление правдивое... мы не теряем никакой детали, такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить об этом вопросе», – сказал Зеленский.

Источник: telegram

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