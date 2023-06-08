Разрушение Каховской ГЭС не помогает ВСУ в контрнаступлении и не облегчает его, - Зеленский для BILD

«Трудно сказать, какое влияние это окажет. Я не могу вдаваться в подробности нашего контрнаступления», - сказал он. И добавил, что россияне «почувствуют», когда ВСУ пойдут в атаку.

Кроме этого, Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на прорыв дамбы Каховской ГЭС.

Крупнейшие международные организации, по его словам, либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был по сути отказом «в дипломатических формулировках», что шокировало его.

«То, что сейчас происходит - трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа», - отметил Зеленский.

«Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Это можно видеть с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонской области очень сложно», - добавил президент.

Джерело: https://t.me/u_now/100106

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