Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:32
Просмотров: 125

Зеленский во время визита в Золотое "поссорился" с добровольцем: видео словесной перепалки

Зеленский во время визита в Золотое поссорился с добровольцем: видео словесной перепалки

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведения сил и средств.

Об этом сообщает Telegram канал "Последний блокпост # НетКапитуляции".

"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронте", - написали в Telegram-канале.

В процессе разговора с одним из добровольцев, который хотел "обсудить и формализовать, чтобы потом не было, как у Петра Алексеевича", имея при этом в виду движение "Нет капитуляции", Зеленский ответил: "Я пришел сказать:" Оружие убери ", а ты переводишь стрелки ".

Доброволец ответил, что услышал президента, но подразумевает уже другой вопрос - встретится Зеленский с ветеранами, чтобы обсудить акции с требованием "Нет капитуляции".

"Мне зайти сейчас оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас завершим разговор?" - резко ответил президент.

После того, как доброволец еще раз попытался получить ответ по движению "Нет капитуляции", Зеленский закрыл эту тему так:

"Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты меня не переводи на акции".

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Російські окупанти приховують танки та САУ поблизу лінії зіткнення – розвідка
26.10.2019 11:20    117
Первый бой. Асадиты заявили, что в районе Таль-Тамр произошел первый бой с турками
26.10.2019 10:53    138
"Замість районів – округи, замість областей – регіони": ОП презентував зміни до Конституції України
25.10.2019 10:45    227
«Окровавленный песок»: Трамп заявил об уходе США с Ближнего Востока
25.10.2019 10:32    157
Зарплата первых лиц Украины: кто из топ-чиновников зарабатывает больше всех
25.10.2019 10:12    279
Турцию обвинили в применении химического оружия в Сирии: что происходит
25.10.2019 06:42    161
На Донбас прибувають російські спецпризначенці та «казаки», — розвідка
24.10.2019 09:36    171
Договоренности Турции и России по Сирии или “незавершённая глава” Эрдогана
24.10.2019 09:14    141
Зеленский хочет ликвидировать госмопонолию на производство спирта: хорошо это или плохо?
24.10.2019 08:32    193
Очередной "кварталовец" в СНБО: экс-руководитель "Квартал-концерта" будет советником по вопросам реинтеграции Донбасса
24.10.2019 06:39    157
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 