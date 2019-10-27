Зеленский во время визита в Золотое "поссорился" с добровольцем: видео словесной перепалки

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведения сил и средств.

Об этом сообщает Telegram канал "Последний блокпост # НетКапитуляции".

"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронте", - написали в Telegram-канале.

В процессе разговора с одним из добровольцев, который хотел "обсудить и формализовать, чтобы потом не было, как у Петра Алексеевича", имея при этом в виду движение "Нет капитуляции", Зеленский ответил: "Я пришел сказать:" Оружие убери ", а ты переводишь стрелки ".

Доброволец ответил, что услышал президента, но подразумевает уже другой вопрос - встретится Зеленский с ветеранами, чтобы обсудить акции с требованием "Нет капитуляции".

"Мне зайти сейчас оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас завершим разговор?" - резко ответил президент.

После того, как доброволец еще раз попытался получить ответ по движению "Нет капитуляции", Зеленский закрыл эту тему так:

"Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты меня не переводи на акции".

Источник: prm.ua

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